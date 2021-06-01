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Глава ФСВТС заявил, что иностранные заказчики заинтересованы в беспилотнике "Орион-Э"

По данным "Рособоронэкспорта", беспилотник предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Иностранные заказчики проявляют интерес к российскому разведывательно-ударному беспилотнику "Орион-Э". Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах съезда Союза машиностроителей глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Потенциальные заказчики [на "Орион-Э"] есть", - сказал он, отказавшись назвать число заинтересованных стран.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. По данным "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"), беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В то же время в российские вооруженные силы комплекс поступает в ударном варианте.

Теги
РоссияШугаев, Дмитрий Евгеньевич
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