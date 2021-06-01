Россия проинспектирует район Финляндии в рамках Венского документа

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Российские инспекторы проводят инспекцию района на территории Финляндии в соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия. Об этом сообщил во вторник начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

По его словам, инспекция района Финляндии проходит с 31 мая по 4 июня.

"Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных метров", - сказал Рыжков.

По его словам, российские инспекторы посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях, а также о военной деятельности в этом районе.

Ранее во вторник Рыжков сообщил, что российская группа инспекторов проверит район на территории Эстонии в рамках Венского документа.