Шойгу: на стратегических учениях "Запад-2021" будет массово применяться военная авиация

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Военная авиация будет массово применяться на российско-белорусских учениях "Запад-2021", которые запланированы на сентябрь, сообщил на селекторном совещании глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"В ходе специальных учений по видам обеспечения и совместного российско-белорусского стратегического учения "Запад-2021" планируется массовое применение авиации, будет создана сложная воздушная обстановка", - сказал министр. Шойгу уточнил, что в этой связи весь авиаперсонал должен быть "в полном объеме готов к действиям в таких условиях".

"Кроме того, необходимо, чтобы аэродромы, вертолетные площадки и авиационная техника, задействованные в учениях, строго соответствовали установленным требованиям безопасности полетов", - добавил он.

Шойгу также отметил, что воздушно-космические силы (ВКС) РФ в летнем периоде обучения существенно нарастят интенсивность полетов, для молодых летчиков нужно определить оптимальную нагрузку. По его словам, ведомство уделяет особое внимание безопасности полетов в российской армии.

"В этом вопросе особое внимание мы уделяем работе с молодыми летчиками, проходящими службу в строевых частях. В летнем периоде обучения они продолжат практическое освоение авиационной техники. Интенсивность полетов значительно возрастет", - рассказал министр.

Он поручил всем командирам индивидуально подходить к планированию и контролю их летной подготовки. "Важно определить оптимальную нагрузку для каждого молодого специалиста с учетом фактического уровня его подготовки и натренированности", - подчеркнул он. Генерал армии добавил, что действующая система подготовки экипажей позволила успешно решить все поставленные перед авиацией задачи во время внезапной проверки боевой готовности в апреле.

Космические войска и войска ПВО-ПРО

Кроме того, глава военного ведомства сообщил, что более 500 единиц военной техники передано в Космические войска и войска ПВО-ПРО за последние пять лет.

"За последние пять лет в космические войска и войска ПВО-ПРО поступило 536 единиц вооружения и техники", - сказал министр.

По словам Шойгу, в январе - феврале была проведена оценка системы материально-технического обеспечения Космических войск РФ и войск ПВО-ПРО. "Их материально-техническое обеспечение оценивалось в январе - феврале в ходе комплексной проверки, которая проводилась в Воздушно-космических силах впервые с момента их создания в 2015 году. Проверено 40% воинских формирований", - уточнил генерал армии.

По его словам, особое внимание в ходе инспекции уделялось условиям службы и быта военнослужащих ВКС и членов их семей. Проверка показала, что "действующая система МТО позволяет Воздушно-космическим силам решать стоящие перед ними задачи".

Глава военного ведомства добавил, что в Космических войсках и войсках ПВО-ПРО ежегодно обслуживается и ремонтируется свыше 3,5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. Он отметил, что в указанных войсках построено свыше 200 объектов социально-бытового и материально-технического назначения, личный состав полностью обеспечен обмундированием, питанием и предметами быта.

Летний период обучения

Летний период обучения начался в Вооруженных силах РФ, планируется провести более 4,5 тыс. учений, заявил Шойгу.

"Сегодня в вооруженных силах начался летний период обучения. Войска приступили к слаживанию отделений, экипажей, расчетов, идет подготовка кораблей в составе группировок разнородных сил. Всего планируется провести более 4,5 тыс. учений и тренировок различного уровня", - сказал министр на селекторном совещании в Минобороны РФ.

По его словам, основные усилия в летнем периоде обучения будут направлены на "совершенствование индивидуальных показателей" и "сохранение интенсивности боевой подготовки".

Главным итогом 2021 учебного года в российской армии станут совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021". Маневрам будет предшествовать комплекс специальных учений.