Начать серийное производство двигателей для Ил-112В планируют в 2023 году

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная (ОДК) корпорация Ростеха планирует начать серийное производство двигателя ТВ7-117СТ для новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В в 2023 году. Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор "ОДК-Климов" (входит в ОДК госкорпорации "Ростех") Всеволод Елисеев.

"По данной программе планируется получить литеру О1 (серийное производство - прим. ТАСС) и завершить государственные стендовые испытания до 2023 года. Особенность ОКР по военной тематике заключается в том, что для получения литеры О1 требуется серьезный объем летных, ресурсных и специспытаний", - сказал он.

Двигатель ТВ7-117СТ создан специально для нового военно-транспортного самолета Ил-112В. Мощность двигателя на максимальном взлетном режиме составляет 3100 л. с., на повышенном чрезвычайном режиме - 3600 л. с. При этом удельный расход топлива у двигателя на уровне лучших мировых аналогов. Двигатели ТВ7-117СТ собираются полностью из российских деталей, узлов и комплектующих.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе им. С. В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех"). Самолет будет способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Запуск в серию этого самолета намечен на 2023 год.