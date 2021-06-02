Минобороны России будет отслеживать ход учений Sea Breeze

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минобороны России будет следить за подготовкой и проведением учений стран НАТО Sea Breaze и реагировать в интересах безопасности РФ. Об этом заявил в среду журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения Sea Breeze с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации", - сказал он.

"В данном учении будет задействовано около 4 тыс. военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники", - добавил Конашенков.

Он отметил, что учения будут проводиться "на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах".

Применение сил специальных операций

Применение сил специальных операций (ССО) спланировано в ходе учений НАТО с участием Украины Sea Breeze в Черном море, сообщил Минобороны РФ. "Особо подчеркну - спланировано применение морского десанта для совместных действий сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины", - сказал он.

"Конкретно, - на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях", - уточнил генерал.

По его данным, активная фаза учения пройдет в два этапа. На первом этапе будут отрабатываться задачи развертывания пунктов управления и связи, планирования операции, формирования отрядов боевых кораблей и перебазирования авиации на аэродромы рассредоточения.

На втором этапе предусмотрен комплекс мер по "стабилизации обстановки", включающий огневое поражение надводных, а также подводных кораблей противника, противовоздушную и противолодочную оборону.

"Таким образом, несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря. Именно там, на территории Украины, силы специальных операций будут отрабатывать взаимодействие подразделений ССО различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время", - подчеркнул Конашенков.

Современное оружие для Украины

Современное оружие и боеприпасы будут поставлены под прикрытием учений Sea Breeze - 2021 украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях, сообщил Конашенков.

"Именно туда под прикрытием проведения учения планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал Конашенков.

"В дальнейшем, как и в прежние годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал генерал.

Учения пройдут с 28 июня по 10 июля с участием Украины, США, Канады, Великобритании, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции, Латвии и других стран партнеров.