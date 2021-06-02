Работы победителей конкурса "Самая красивая страна" украсят корабли ВМФ

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Лучшие работы финалистов конкурса Русского географического общества (РГО) "Самая красивая страна" украсят интерьеры кораблей ВМФ и домов офицеров отдаленных гарнизонов. Об этом сообщил президент РГО Сергей Шойгу на заседании жюри конкурса.

"Для министерства обороны конкурс носит в том числе прикладной характер - мы лучшие фотографии его финалистов размещаем на авианосце, подводных лодках, крейсерах и фрегатах", - отметил Шойгу.

По его словам, в госпиталях, гарнизонах и домах офицеров каждый год с нетерпением ждут новых работ участников конкурса, затем приступают к работе издательства, которые печатают лучшие снимки и рассылают по всем военным частям. "Думаю, на Земле Франца-Иосифа очень удивятся, когда им пришлют фотографии, сделанные на архипелаге", - добавил Шойгу.

Президент РГО также отметил, что арктические острова, где располагаются российские вооруженные силы, очищены, имеют чистые очертания берегов. По его словам, военные летчики признаются, что им даже сложно летать на арктические острова, потому что на них весьма сложно обозначать полосу посадки какими-либо световыми маячками.

Шойгу также предложил к 10-летию фотоконкурса "Самая красивая страна" учредить состязание среди победителей всех предыдущих конкурсов. Он также выдвинул идею проводить региональные фотоконкурсы для того, чтобы финалистов выявлять на месте.

О конкурсе

Впервые фотоконкурс РГО "Самая красивая страна" прошел в 2015 году.

С 2019 года в рамках основного конкурса проходит отдельное соревнование для фотографов до 16 лет - "Самая красивая страна глазам детей". Победители в номинациях основного конкурса получают по 250 тысяч рублей, а дети - профессиональные фотокамеры. Работы финалистов регулярно экспонируются в России и за ее пределами.

Главное условие участия в конкурсе - снимки должны быть сделаны на территории России. В 2021 году на фотоконкурс пришел 65 661 снимок от 8 643 авторов. Помимо России они представляют еще 18 стран - конкурс, который изначально задумывался как национальный, начинает приобретать международный характер. Свои снимки российской природы прислали авторы из Италии, Германии, Украины, Китая и других стран. За семь лет проведения конкурса число присланных снимков превысило 575 тыс.