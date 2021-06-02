Минобороны показало кадры прибытия на Северный флот новой атомной подлодки

На видео можно наблюдать, как на пирсе подводников встречали начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев, а также представители командования Краснознаменных подводных сил Северного флота и руководство закрытого административно-территориального образования Заозерск.

"Сегодня мы присутствуем при историческом событии, прибытии на Северный флот в пункт постоянного базирования атомного подводного крейсера четвертого поколения "Казань" проекта "Ясень-М". Это событие совпало с празднованием 288-й годовщины со дня образования Северного флота", - отметил контр-адмирал Воробьев.

Проект "Ясень-М" разработан проектно-конструкторским бюро "Малахит" и обладает эффективным ударным и радиоэлектронным вооружением, которое позволяет выполнять задачи во всех районах Мирового океана. "Казань" - головная подводная лодка данного проекта была заложена на ОАО "ПО "Севмаш" в городе Северодвинске 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года. Основное вооружение новой подлодки - крылатые ракеты "Калибр".