Ростех разработал новый боеприпас для защиты бронетехники от высокоточного оружия

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (АО "ЦНИИТОЧМАШ" госкорпорации "Ростех") разработал новый боеприпас для защиты от высокоточного оружия, который повысит живучесть бронетехники на поле боя. Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Новый защитный боеприпас создан в калибре 76-мм и весит 2,8 кг <…>. При возникновении угрозы защитный снаряд выстреливается в опасном направлении и создает завесу аэрозольно-дипольных помех, "ослепляющую" системы наведения высокоточных боеприпасов противника", - рассказали в пресс-службе.

В перспективе боеприпас может применяться в составе оборонительного вооружения существующих и новых образцов бронетехники в любых климатических условиях. "Изделие будет впервые продемонстрировано военным на форуме "Армия-2021", государственные испытания завершатся в текущем году", - сказали в кластере вооружений Ростеха, ответив, что новинка будет востребована на экспортных рынках.

В отличие от боеприпасов предыдущего поколения, в новом изделии в полтора раза увеличена плотность комбинированной завесы, которая подавляет боеприпасы с лазерным, оптическим, тепловым и радиолокационным наведением.

ЦНИИТОЧМАШ создал несколько поколений средств защиты от высокоточного оружия. Предприятием разработаны средства защиты для разведывательной машины ПРП-4А "Аргус", РСЗО "Ураган-1М", других боевых машин.