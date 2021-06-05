Россия с 2019 года получила шесть заявок на поставку военных роботов за рубеж

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Россия начиная с 2019 года получила шесть заявок из-за рубежа на поставки сухопутных военных роботов, сообщил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С 2019 года в ФСВТС России поступило шесть обращений иностранных заказчиков, заинтересованных в российской боевой сухопутной робототехнике. Большой интерес у наших партнеров вызывает робототехнический комплекс разминирования "Уран-6", - сказал Шугаев.