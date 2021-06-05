Завершился всеармейский этап конкурса "Авиадартс-2021"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Церемония закрытия всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летчиков "Авиадартс-2021" прошла в Рязани на аэродроме Дягилево, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Победителями в истребительной и бомбардировочной авиации стали летчики из Ростовской области на самолетах Су-30СМ и Су-34, в штурмовой - экипажи из Краснодарского края. В армейской авиации лидерами на военно-транспортных вертолетах Ми-8 стали летчики из Ставрополья, а на ударных вертолетах Ка-52 - из Крыма. В номинации военно-транспортной авиации победил экипаж самолета Ил-76 из Твери", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что общекомандный зачет выиграла команда объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, переходящий кубок "Авиадартс" вручили командующему объединением генерал-майору Николаю Гостеву.

"Призеры всеармейского этапа войдут в состав сборной и представят Россию на Армейских международных играх - 2021, которые пройдут в конце августа - начале сентября", - отметили в министерстве.

Новые этапы

По словам начальника управления боевой подготовки ВКС генерал-майора Павла Молчанова, в ходе "Авиадартс-2021" проведены новые этапы - воздушный бой для истребителей и поисково-спасательное обеспечение для летчиков армейской авиации, также впервые экипажи вертолетов соревновались в точности сброса воды, имитируя тушение пожара.

"Насыщенная программа конкурса позволила продемонстрировать возможности современной отечественной авиационной техники, а экипажам - подтвердить свой высокий класс, выучку и мастерство", - добавил он.

Всеармейский конкурс "Авиадартс - 2021" проходил в Рязанской области с 21 мая по 5 июня. В нем приняли участие более 50 авиационных экипажей Воздушно-космических сил. Летчики соревновались в следующих элементах конкурса: физическая подготовка, визуальная воздушная разведка, техника пилотирования, навигация, боевое применение.