Армия Сирии уничтожила до 70 боевиков в ответ на нападение диверсионной группы

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения при нападении диверсионной группы в провинции Идлиб, ответным огнем правительственных войск было уничтожено до 70 боевиков. Об этом сообщил в субботу на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"В южной части Идлибской зоны деэскалации диверсионная группа боевиков совершила нападение на позиции правительственных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Руайха провинции Идлиб. В результате атаки погиб один сирийский военнослужащий и еще двое получили ранения. Ответным огнем правительственных войск уничтожено до 70 боевиков", - сказал он.

По данным Центра, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 39 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), из них в провинции Идлиб - 21 обстрел, в провинции Латакия - 12 обстрелов, в провинции Алеппо - три обстрела, в провинции Хама - три обстрела.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, добавил Кулить.​​​​​