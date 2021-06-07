Бронетранспортером "Бумеранг" можно будет управлять с мобильного телефона

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Отечественный бронетранспортер "Бумеранг" может управляться даже с мобильного телефона. Об этом в эфире телеканала РБК заявил генеральный директор ООО "Военно-промышленная компания" Александр Красовицкий.

"Этот "Бумеранг" у нас сегодня управляется с мобильного телефона. Может двигаться назад, вперед, поворачивать башню, ствол. Мы видим запас топлива, мы видим температуру масла", - заявил он.

По его словам, "Бумеранг" - это самый мощный колесный бронетранспортер, который есть сегодня в России.

"Потенциал, который есть у наших конструкторов, позволяет создавать гражданские машины, в том числе с автоматическими системами управления", - отметил Красовицкий.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная колесная бронированная платформа разработки ВПК. На ее основе были созданы колесная БМП К-17, впервые показанная публике в 2015 году на параде Победы, а также бронетранспортер К-16. В базовом варианте БМП К-17 оснащается боевым модулем "Эпоха" с 30-миллиметровой автоматической пушкой со спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом и противотанковыми ракетами "Корнет". Бронетранспортер К-16 оснащается боевым модулем с 12,7-миллиметровым пулеметом.