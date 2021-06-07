На Северном флоте начались учения по защите Арктики

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Учения сил Северного флота по защите арктических рубежей страны начались в Баренцевом море. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе флота.

"Сегодня в соответствии с планами боевой подготовки в летнем периоде обучения в акватории Баренцева моря корабельные группировки Северного флота приступили к проведению двухстороннего зачетного тактического учения по защите арктических рубежей Российской Федерации от угроз с морских направлений", - говорится в сообщении.

По информации флота, в учениях будут задействованы береговые соединения, более 20 боевых кораблей и подводных лодок, а также около 10 самолетов и вертолетов.

"На различных этапах учения однородные и разнородные тактические группы будут отрабатывать совместные действия, взаимодействовать с авиацией, решать задачи по охране и обороне отряда боевых кораблей от подводных лодок условного противника и различных средств воздушного поражения, противодействовать корабельным группировкам "противника", - уточнили в пресс-службе.