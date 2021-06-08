Шойгу проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа, где проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны России.

"В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале, строящийся пункт базирования в Каспийске, а также учебно-тренировочную базу отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами", - сообщили в военном ведомстве.

По информации министерства, Шойгу заслушает доклад командования Южного военного округа и Каспийской флотилии о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе.

Кроме того, министр проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на заводе "Дагдизель".