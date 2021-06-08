{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шойгу проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии

Глава военного ведомства проинспектирует базу надводных кораблей в Махачкале, а также учебно-тренировочный центр отряда борьбы с подводными диверсионными силами, заявили в Минобороны России

МАХАЧКАЛА, 8 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл в войска Южного военного округа, где проверит ход строительства новых пунктов базирования Каспийской флотилии. Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны России.

"В рамках рабочей поездки глава военного ведомства проинспектирует пункт базирования надводных кораблей в Махачкале, строящийся пункт базирования в Каспийске, а также учебно-тренировочную базу отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами", - сообщили в военном ведомстве.

По информации министерства, Шойгу заслушает доклад командования Южного военного округа и Каспийской флотилии о выполнении мероприятий боевой подготовки, организации учебного процесса соединений и частей, дислоцированных в регионе.

Кроме того, министр проверит ход выполнения государственного оборонного заказа на заводе "Дагдизель".

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
ПМЭФ-2021
В ОСК заявили, что модернизации кораблей ВМФ мешают вопросы импортозамещения электроники
При в корпорации назвали полностью решенным вопрос импортозамещения при производстве газотурбинных установок для российских фрегатов проекта 22350 двигателестроительной компанией "ОДК-Сатурн"
Читать полностью