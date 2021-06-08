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Шойгу раскритиковал отсутствие должной технической оснащенности московского военкомата

Министр обороны отметил, что в помещении нет компьютера, чтобы связаться с другим отделением комиссариата

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе внеплановой проверки раскритиковал руководство одного из московских военных комиссариатов за отсутствие должного технического оснащения. Кадры визита опубликованы на платформе "Яндекс.Дзен".

"У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютера, чтобы по электронке [электронной почте] связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны в дупло письма закладываете? Что это за работа такая?" - сказал министр.

ТАСС пока не располагает официальными комментариями Министерства обороны. 

Теги
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