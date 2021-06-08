Белорусские военные прибыли в Россию на учения "Славянское братство"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Подразделения белорусского Витебского воздушно-десантного соединения прибыли в Новороссийск для участия в тактических учениях "Славянское братство - 2021". Об этом сообщили во вторник журналистам в Минобороны РФ.

"На аэродром Южного военного округа "Крымск" в Краснодарском крае, для участия в совместных российско-белорусско-сербских тактических учениях "Славянское братство - 2021" военно-транспортным самолетом Ил-76МД Военно-воздушных сил Белоруссии прибыло более 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения", - сказали в военном ведомстве.

Белорусские военные прошли необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия и расположились в автономном полевом лагере АПЛ-500 на полигоне Раевский.

Как отметили в Минобороны РФ, накануне на станцию "Тоннельная" под Новороссийском прибыл эшелон с боевой и специальной техникой соединения в составе около 60 единиц БТР-80 и автомобилей "МАЗ" и "Урал", которые также уже находятся на полигоне Раевский.

Активная фаза международных учений пройдет с 16 по 19 июня. Учения проводятся регулярно с 2015 года.