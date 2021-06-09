Боевые корабли провели ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Малые ракетные корабли "Смерч" и "Разлив", а также малые противолодочные корабли "Усть-Илимск" и "Холмск" Тихоокеанского флота провели ракетные и артиллерийские стрельбы у побережья Камчатки. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Николай Воскресенский.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Тихоокеанский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

В ходе маневров экипажи отработали задачи по отражению воздушной атаки условного противника. "Тактическая группа малых ракетных кораблей провела стрельбу зенитными ракетами "Оса" по ракетам-мишеням "Саман". Стрельба по воздушным целям велась и из артиллерийских установок", - рассказал Воскресенский.

Также согласно плану учений малые ракетные корабли выполнили пуски зенитных ракет по морской цели. "В ходе выполнения боевого упражнения комплексами самообороны была поражена мишень, имитирующая малоразмерный корабль условного противника", - отметил официальный представитель Тихоокеанского флота.