Противодиверсионный катер ЧФ и буксир совершают плановый переход в Средиземное море

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Противодиверсионный катер "Павел Силаев" и морской буксир "Сергей Балк" Черноморского флота (ЧФ) направлены в Средиземное море в состав группировки Военно-морского флота РФ, сообщила в среду пресс-служба ЧФ.

"Противодиверсионный катер "Павел Силаев" и морской буксир "Сергей Балк" Черноморского флота осуществляют прохождение проливов Босфор и Дарданеллы. Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в дальней морской зоне катер и буксир, в соответствии с планом ротации корабельных сил, пополнят состав сил постоянной группировки ВМФ России.

"Сергей Балк" относится к новейшей серии буксиров проекта 23470, главное предназначение которых - морские буксировки во льдах и на чистой воде, проводки в акватории портов, постановка судов к причалу, выполнение эскортных операций в море, тушение пожаров на плавучих и береговых объектах и горящего на воде топлива, а также снятие с мели кораблей и судов. Грузоподъемность новых буксиров - 200 тонн. Дальность плавания - 300 миль, автономность - 30 суток.