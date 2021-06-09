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Шойгу объявил о начале программы обновления военкоматов России

По словам главы Минобороны, военкоматы должны быть такими, "чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ТВЕРЬ, 9 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тверскую область объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Об этом министр обороны сообщил в среду во время встречи с губернатором области Игорем Руденей.

"Нам нужно приводить в порядок наши военкоматы. Военкоматы в армии - это как гардероб в театре. Предлагаю дать старт этому большому мероприятию - приведению в образцовый вид военкоматов, чтобы они были современными, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию. Надеюсь, вам года хватит на реализацию, а не на разработку проекта?" - сказал Шойгу.

В свою очередь Руденя заверил, что область способна уложиться и в более короткие сроки.

"Игорь Михайлович, металла в голосе не слышу", - пошутил Шойгу.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская область
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