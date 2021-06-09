Сергей Шойгу оценил организацию учебы в Тверской военной академии ВКО

ТВЕРЬ, 9 июня. /ТАСС/. Глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки проинспектировал в среду организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащения Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) в Твери.

Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин доложил министру обороны о том, что в академии ведется большая научная работа, имеются патенты и современные наработки в области воздушно-космической обороны.

Во время визита глава военного ведомства осмотрел учебно-тренажерные комплексы командных пунктов противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), систем предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического пространства (СККП), проверил ход занятий на командном пункте управления современными комплексами ПВО. Министр обороны также ознакомился с научными разработками курсантов и слушателей.

Об академии

Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова ведет свою историю с 24 ноября 1956 года.

Сегодня главной особенностью обучения в академии является межвидовой характер подготовки специалистов в интересах всех видов и родов войск ВС РФ, имеющих в своем составе силы и средства противовоздушной обороны.

За последние годы в академию поставлены новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь", современные учебно-тренажерные средства для подготовки расчетов радиотехнических войск, тренажер зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", четыре комплекса средств автоматизации управления войсками, которые позволяют формировать у обучающихся навыки боевой работы на современных образцах вооружения и военной техники, модульный тренажерный комплекс вождения "Камаз-5350".

В 2021 году в академии впервые пройдет выпуск девушек по специальности "эксплуатация автоматизированных систем управления".