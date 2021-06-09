Шойгу заявил, что маневры "Запад-2021" будет предварять серия подготовительных учений

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегические командно-штабные учения "Запад-2021".

"До этого [учений "Запад-2021"] у нас пройдет целая серия подготовительных учений, которые сопровождают любые крупные учения такого плана", - сказал он на пленарном заседании общественного совета при Минобороны.

В целом, по его словам, до конца года помимо "Запада-2021" запланировано большое количество мероприятий боевой подготовки.

Министр напомнил, что ранее в российских ВС прошли контрольные внезапные проверки боеготовности, и выразил недоумение, что они "напугали западных соседей", хотя проводились планово. "Отмечу, что все мероприятия проводились планово и в соответствии с международными договоренностями. Тем не менее, они почему-то сильно напугали наших западных соседей", - сказал Шойгу.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут в сентябре на военных полигонах Белоруссии и России. Ранее сообщалось, что в основу замысла учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Шойгу заявлял, что на российско-белорусских учениях будет массово применяться военная авиация.