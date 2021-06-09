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Минобороны в 2021 году построит шесть модульных городков для военнослужащих на БАМе

Передовые подразделения железнодорожных войск уже приступили к развертыванию объектов жизнеобеспечения группировки на магистрали, заявил глава ведомства Сергей Шойгу

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Минобороны России планирует в 2021 году построить шесть блочно-модульных городков для обеспечения комфортного пребывания военнослужащих, участвующих в работах по модернизации Байкало-Амурской магистрали, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Только в этом году для создания комфортного быта личного состава будут построены шесть блочно-модульных городков", - сказал Шойгу в среду на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

По словам министра, военные во исполнение поручения президента начали реконструкцию восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали от станции Улак до станции Февральск общей протяженностью 339 километров. Передовые подразделения железнодорожных войск уже приступили к развертыванию объектов жизнеобеспечения группировки.

Он добавил, что уже 30 таких городков построены в Нагорном Карабахе для размещения российского миротворческого контингента, что "позволило значительно улучшить условия пребывания и работы там наших военнослужащих".

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