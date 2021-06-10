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Россия начала масштабные учения в центральной части Тихого океана

До 20 надводных боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок, а также около 20 летательных аппаратов задействуют в учениях
© Минобороны России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Масштабные учения Тихоокеанского флота начались в центральной части Тихого океана. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны России.

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"В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне", - сообщили в военном ведомстве.

По данным министерства, "корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач".

Как рассказали в Минобороны, к учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов".

Также в учениях задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.

"В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника", - подчеркнули в министерстве.

Общее руководство учениями осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

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