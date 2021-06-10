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Российский Су-35 сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Тихим океаном

В Минобороны РФ уточнили, что нарушения госграницы не было
© Пресс-служба Восточного военного округа

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский истребитель Су-35 дежурных сил ПВО Тихоокеанского флота сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана. Об этом в четверг сообщили в Минобороны.

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По информации ведомства, для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - уточнили в Минобороны.

Как пояснили в российском военном ведомстве, экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана, а после разворота иностранного военного самолета от государственной границы РФ экипаж Су-35 вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в МО РФ.

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