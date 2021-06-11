Минобороны РФ опубликовало документы о состоянии советских воинских захоронений в Литве

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Военное ведомство РФ запускает мультимедийный раздел "Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить". В нем опубликованы материалы из Центрального архива Минобороны, рассказывающие о кровопролитных боях за освобождение Литвы, а также свидетельства борьбы местных властей с мемориалами освободителям республики.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта "Без срока давности".

Летом 1944 года Красная армия приступила к освобождению Литовской ССР от немецко-фашистской оккупации. Здесь советские войска встретили глубокоэшелонированную оборону и ожесточенное сопротивление германских войск, пытавшихся не допустить их выхода к границам Восточной Пруссии.

Безвозвратные потери советских войск в боях за освобождение территории Литовской ССР составили 137 200 человек. Однако похоронено на этих землях еще больше красноармейцев: кроме погибших в 1944 году, здесь покоятся останки десятков тысяч советских военнопленных, а также красноармейцев, погибших в тяжелейших оборонительных боях лета 1941 года.

Всего в Литве сохранилось 269 мемориальных знаков и захоронений Великой Отечественной войны. Учетные карточки этих захоронений, фотографии их мемориалов, наградные документы на похороненных здесь бойцов и командиров опубликованы в разделе.

Борьба с мемориалами

В Минобороны России отмечают, что с середины 2008 года в Прибалтике активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям. С декабря 2017 года литовская сторона фактически заблокировала российскую деятельность по ремонту мемориалов и восстановлению мест захоронений воинов Красной армии.

В Каунасе находятся несколько советских братских могил, одна из которых расположена в районе Аукштейн Шанчай. Как свидетельствуют фотографии, мемориал, в течение нескольких последних лет не получающий надлежащего ухода, разрушается. Над скульптурой "Воину-освободителю" был совершен акт вандализма: неизвестные спилили верхнюю часть знамени.

Другая скульптура - "Скорбящая мать" - постепенно разрушается. А рядом, в непосредственной близости от гибнущих советских памятников, местными властями был установлен качественно выполненный монумент, посвященный "жертвам советской оккупации", за которым осуществляется регулярный полноценный уход.

"Благодарность" за свободу

Подобная ситуация сложилась вокруг большинства советских военных кладбищ в Литве, считают в российском военном ведомстве. Попытки вычеркнуть павших воинов-красноармейцев из истории предпринимались во многих других литовских городах, к примеру в Шауляе и Кибартае.

Литовская сторона не только не согласовывает ремонтно-восстановительные работы, закрывает глаза на проявления вандализма, но и противодействует любой мемориальной работе на территории республики. Таким образом, власти страны стремятся к полному разрушению памятников советским воинам, что в свою очередь становится предлогом для переноса и даже вывоза захоронений, отмечают в Минобороны РФ.

В российском военном ведомстве подчеркивают, что публикация рассекреченных документов о Великой Отечественной войне направлена на охрану и защиту исторической правды и на противодействие фальсификациям истории.