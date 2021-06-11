Путин подписал закон о служебной тайне в области обороны

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в законодательство понятие служебной тайны в области обороны. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Утвержденные документом поправки внесены в федеральный закон "Об обороне". На законодательном уровне к категории "конфиденциальной" отнесена информация при реализации мероприятий в области обороны, которая не составляла государственную тайну и не являлась общедоступной.

Служебную тайну в области обороны будут составлять сведения, которые образуются при осуществлении полномочий органами власти РФ, органами власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по подготовке мероприятий в области обороны, "распространение которых может нанести вред при выполнении указанных мероприятий". Такие сведения "являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению", а лица, их разгласившие, понесут ответственность в соответствии с законодательством.

Ранее единственным инструментом, ограничивающим распространение служебной информации, было постановление правительства РФ №1233, действие которого распространялось только на федеральные органы исполнительной власти и подведомственные им организации. При этом остальные организации страны и граждане оставались вне правового поля данного постановления. В результате в СМИ организациями РФ периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности.

С подписанием закона распространение такой информации ограничивается в том числе для органов власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, а также для организаций и граждан РФ. Определять перечень сведений, подлежащих отнесению к служебной тайне в области обороны, будут руководители федеральных органов исполнительной власти и федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба. Такие перечни будут публиковаться в открытом доступе и пересматриваться по мере необходимости.

Ответственность за нарушение

В подписанном законе под ответственностью "понимается административная ответственность в соответствии со статьей 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях (в отношении организаций и граждан)". Данная статья предусматривает штрафы за разглашение информации с ограниченным доступом: для граждан штраф составит от 500 рублей до 1 тыс. рублей, для должностных лиц - от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

Для военнослужащих ВС РФ, других войск и формирований, а также граждан, призванных на военные сборы, будет действовать дисциплинарная ответственность в соответствии с Дисциплинарным уставом ВС РФ.