Черноморский флот контролирует действия эсминца ВМС США Laboon в Черном море

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за действиями эсминца ВМС США Laboon, который вошел в пятницу в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (ПРО) Laboon ВМС США, зашедшего 11 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении Национального центра управления обороной.

Как ранее сообщалось, ракетный эсминец ВМС США Laboon типа Arleigh Burke совершил переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море. Корабли этого класса имеют на вооружении управляемое ракетное оружие - крылатые ракеты Tomahawk и Harpoon.

С начала текущего года боевые корабли США несколько раз заходили в акваторию Черного моря.