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Кризис в Сирии

Минобороны РФ заявило о переброске отрядов боевиков в район населенных пунктов в Сирии

Незаконные вооруженные формирования также перебрасывают бронетехнику в район населенных пунктов Саан и Мадждалия
Министерство обороны РФ Михаил Почуев/ТАСС
Описание
Министерство обороны РФ
© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Незаконные вооруженные формирования осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район сирийских населенных пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб. Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

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"По данным средств объективного контроля, незаконные вооруженные формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населенных пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб", - сообщил на брифинге Кулить.

Он отметил, что по информации командования сирийских правительственных сил, резко возросло количество обстрелов, осуществляемых боевиками террористических группировок из указанного района по позициям сирийских вооруженных сил на направлениях Руайха, Джубас и Саракиб.

По данным ЦПВС, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра", из них в провинции Идлиб - 17 обстрелов, в провинции Латакия - 8 обстрелов, в провинции АЛеппо - 4 обстрела, в провинции Хама - 9 обстрелов.

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