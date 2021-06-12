Буксир Черноморского флота получил имя участвовавшего в подъеме подлодки "Курск" спасателя

ТАСС, 12 июня. Спасательный буксир Черноморского флота (ЧФ) получил имя умершего в январе 2021 года Василия Беха, капитана 1-го ранга, главного инженера управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) ЧФ, принимавшего участие в ряде спасательных операций, таких как подъем подводной лодки "Курск". Об этом в субботу сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"Сегодня в Севастополе на причале отряда спасательных судов Черноморского флота в бухте Стрелецкая прошла церемония подъема флага на спасательном буксире, получившем наименование "Спасатель Василий Бех". Почетное наименование присвоено спасательному буксиру Черноморского флота СБ-739 в честь Василия Федоровича Беха - водолазного специалиста, заслуженного военного специалиста России, главного инженера управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) ЧФ, капитана 1-го ранга, который ушел из жизни 27 января 2021 года", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии приняли участие родственники Беха, сослуживцы и члены экипажей спасательных судов флота, а также представители ЧФ.

Василий Бех еще при жизни стал легендой среди флотских спасателей, принимал участие в 20 спасательных работах и 10 работах по снятию кораблей и судов с мели, в том числе в подъеме атомной подлодки "Курск" в Баренцевом море и в подъеме большого противолодочного корабля "Очаков" в Черном море.