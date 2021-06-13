Российские корабли и суда развернули в Тихом океане в рамках учений

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Корабли и суда Тихоокеанского флота (ТОФ) завершили развертывание в рамках проведения учений. Об этом сообщил командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Константин Кабанцов.

"Корабли и суда Тихоокеанского флота завершили развертывание в районе проведения оперативного учения и сегодня приступили к выполнению мероприятий по программе оперативного учения в составе группировки дальней морской зоны Тихоокеанского флота", - отметил Кабанцов.

По словам контр-адмирала, основу группировки составляют корабли Приморской флотилии разнородных сил и суда вспомогательного флота ТОФ. Корабельные тактические группы преодолели 4 тыс. км из мест базирования и районов несения дежурства.

Как уточнили в Минобороны России, в рамках учений отрабатываются вопросы управления разнородной группировкой сил при действиях на значительном удалении от пунктов базирования. "Организация взаимодействия между разнородными силами флота осуществляется непосредственно с корабля управления "Маршал Крылов" (флагманского)", - отметили в военном ведомстве.

В частности, противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ отработали обнаружение и слежение за подводной лодкой условного противника. Затем они "вытеснили" ее из района проведения учения.

"К учению в дальней морской зоне привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения", - подчеркнули в Минобороны. Также задействовано около 20 летательных аппаратов. Оперативное учение разнородных сил флота, в соответствии с планом подготовки, проходит в центральной части Тихого океана под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.