Силы ВМФ России следят за эсминцами Великобритании и Нидерландов в Черном море

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Силы Военно-морского флота Российской Федерации следят за вошедшими в Черное море ракетными эсминцами ВМС Великобритании и Нидерландов. Об этом в понедельник сообщили в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО Defender ВМС Великобритании и фрегата УРО Evertsen ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.

Эсминец УРО (управляемого ракетного оружия) Defender ВМС Великобритании был спущен на воду в 2009 году. Имеет скорость хода около 30 узлов. Обладает разнообразным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Harpoon и системой ПВО ближнего и среднего радиуса действия.

Фрегат УРО Evertsen ВМС Нидерландов имеет скорость около 28 узлов и вооружение схожее с британским кораблем.

На данный момент в акватории Черного моря находится также ракетный эсминец ВМС США Laboon типа Arleigh Burke, прошедший 11 июня через проливы. Корабль этого класса имеет на вооружении управляемое ракетное оружие - способные нести ядерные заряды крылатые ракеты Tomahawk и противокорабельные ракеты Harpoon.

В соответствии с положениями конвенции Монтрё, время нахождения военных кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.