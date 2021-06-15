Корабли ВМФ России приступили к поиску подлодок условного противника в Тихом океане

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Корабли и самолеты ВМФ России начали поиск подводных лодок условного противника в рамках проходящих учений в центральной части Тихого океана. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.

Оперативные учения разнородных сил флота с привлечением до 20 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения, а также около 20 летательных аппаратов проходят под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца.

"Силы оперативного соединения, действуя в составе тактических групп, осуществляют противолодочное охранение кораблей и судов обеспечения, отрабатывают задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, для обнаружения подлодок используются как гидроакустические средства самих кораблей, так и палубные вертолеты Ка-27, которые работают с большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев", фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов".

К противолодочным действиям также привлечены самолеты. "Сегодня три дальних противолодочных самолета Ту-142М3 морской авиации ТОФ, взлетевшие с аэродрома Елизово на Камчатке, совершили перелет дальностью около 5 тыс. километров в район проведения учений и, выполнив задачи по предназначению, вернулись на аэродром базирования", - сказано в сообщении МО РФ.