Первые учения ЦВО с применением БМПТ "Терминатор" стартовали в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Первые тактические учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) с применением боевых машин поддержки танков БМПТ "Терминатор" стартовали на межвидовом полигоне в Челябинской области. Об этом сообщила в среду пресс-служба округа.

"В ходе первых совместных практических действий экипажи танков Т-72Б3 и БМПТ совершат скоростной марш протяженностью 60 км, последовательно отработают наступательные и оборонительные действия в составе единого подразделения, отразят нападение разведывательно-диверсионных групп, выполнят боевые стрельбы из всех видов вооружения по целям, имитирующим бронетехнику, низколетящие воздушные цели, огневые средства условного противника на различных дальностях в дневное и ночное время", - говорится в сообщении.

Воздушную поддержку наземным подразделениям окажет пара транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

Учения продлятся до 17 июня. Всего будет привлечено около 100 единиц военной техники и свыше 600 военнослужащих.

БМПТ "Терминатор" были поставлены в уральскую танковую дивизию в декабре прошлого года для опытной эксплуатации и освоения военнослужащими. "Терминатор" - многоцелевая боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Машина способна поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.