Минобороны обозначило российские подходы по вопросам безопасности в АТР

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Андрей Картаполов обозначил позиции России по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Как сообщили в военном ведомстве РФ, он выступил на восьмом заседании Совещания глав оборонных ведомств стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс"), которое состоялось в среду в режиме видеоконференции.

"В своем выступлении генерал-полковник Андрей Картаполов довел российские подходы по ключевым вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве отметили, что по итогам заседания главами делегаций принято совместное заявление министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров, нацеленное на дальнейшее укрепление многостороннего военного сотрудничества.

О "СМОА плюс"

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и т. н. государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

Цель "СМОА плюс" - обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными стран-участниц.

Деятельность специалистов в рамках "СМОА плюс" осуществляется в семи экспертных рабочих группах: по гуманитарному разминированию, гуманитарному содействию и чрезвычайному реагированию, военной медицине, обеспечению безопасности на море, противодействию терроризму, организации миротворческих операций, кибербезопасности.