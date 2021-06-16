На Кубани стартовали международные учения "Славянское братство - 2021"

КРАСНОДАР, 16 июня. /ТАСС/. Активная фаза международных учений "Славянское братство - 2021" началась на полигоне Раевский под Новороссийском. Всего в маневрах принимают участие почти 1 тыс. военнослужащих из России, Белоруссии и Сербии. Об этом сообщил журналистам заместитель командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) России по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования (КСОР) генерал-лейтенант Андрей Холзаков.

"Каждый год на территории одной из стран - Белоруссии, России и Сербии - мы проводим учения. В этом году учения проводятся на полигоне Раевский Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ. Основная задача в этом году - это отработать слаженность не только подразделений, но и штабов, чтобы наши коллективные штабы, силы были готовы к любым испытаниям", - сказал Холзаков.

Он уточнил, что всего в учениях принимают участие около 100 военнослужащих из Сербии, порядка 300 военнослужащих Сил специальных операций Белоруссии на 60 единицах военной техники, а также более 500 военнослужащих и около 100 единиц техники десантно-штурмового горного соединения ВДВ РФ. Всего к проведению совместных учений привлекут до 1 тыс. военных.

Цели и задачи маневров

Холзаков отметил, что российские, белорусские и сербские военные в ходе маневров отработают новые аспекты взаимодействия. В частности, по его словам, будут отрабатываться вопросы тактических действий, высадки десанта для обеспечения ввода главных сил. По замыслу маневров противником будут условные террористы.

В свою очередь заместитель командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии полковник Владимир Белый отметил, что основной целью учений также является поддержание международных связей в военной сфере, сверка часов с "славянскими братьями и коллегами из вооруженных сил РФ и Республики Сербия". "Если говорить о военных целях, то основной задачей у нас является передача и получение опыта в вопросах ведения контрдиверсионных и контртеррористических действий", - добавил он.

Белый также акцентировал, что в ходе поездки в Россию белорусские военные изучат новинки в развитии вооружения и техники, в частности перспективные образцы радиоэлектронной борьбы и разведки.

Подполковник Вооруженных сил Сербии Горан Видакович в ходе своего выступления на церемонии открытия отметил, что в предыдущие годы не возникало ни единой проблемы с проведением учений. Он выразил надежду, что учения пройдут "на высшем уровне" и военные покажут хорошие результаты.

Учения "Славянское братство" проводятся с 2015 года. В сентябре 2020 года российско-белорусские учения "Славянское братство" проходили на полигоне Брестский в Белоруссии.