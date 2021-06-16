Минобороны получит в 2021 году четыре самолета Су-57

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 16 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России в этом году получит четыре истребителя Су-57. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Юрий Борисов в рамках посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им Ю. А. Гагарина (КнААЗ).

Всего завод поставит в этом году заказчикам 15 боевых самолетов.

"По этому году: 15 самолетов боевой авиации [КнААЗ] должен сдать заказчику и по экспортным контрактам. Как вы знаете, министерство обороны заключило емкий долгосрочный контракт на Су-57, в этом году поставка четырех серийных самолетов. Продолжается изготовление самолетов 4++ Су-35", - сказал он.

О самолетах Су-57 и Су-35

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования. К концу 2024 года ВКС РФ получат 22 единицы Су-57, а к 2028 году их число в Вооруженных силах России будет доведено до 76 единиц. Первый Су-57 был передан в войска в конце 2020 года.

Российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ Су-35 оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км. Истребитель вооружен пушкой калибра 30 мм и имеет 12 точек подвески для бомб и ракет.