В Минобороны заявили, что все военкоматы подключат к интернету

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Все военные комиссариаты в России будут обеспечены доступом как в интернет, так и в защищенный интранет (внутреннюю сеть). Об этом в среду ТАСС сообщил заместитель руководителя Департамента информационных систем Министерства обороны России генерал-майор Александр Осадчук на полях выставки "Связь-2021".

"То, что министр обороны посетил военкоматы - сейчас все военкоматы подключаются к сети интернет. И интернет, и интранет", - заявил Осадчук.

По его словам, подключение военкоматов как к сети интернет, так и ко внутреннему защищенному интранету, позволит им получить доступ к необходимым в повседневной работе данным.

"В воинских частях мы тоже в этом направлении движемся, многое уже сделано", - отметил замруководителя департамента.

По мнению Осадчука, уже сейчас российская армия планомерно становится цифровой.

Современные требования

Как сообщалось, Шойгу, находясь в Тверской области, объявил о запуске проекта по приведению к современным требованиям военных комиссариатов и пунктов отбора во всех регионах страны. Это позволит сделать военкоматы современными, "чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию", отметил министр.