Подлодка "Гепард" выполнила стрельбы противолодочной ракетой на учениях в Баренцевом море

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Крейсерская атомная подводная лодка "Гепард" успешно поразила субмарину условного противника противолодочной ракетой в ходе учений Северного флота в Баренцевом море. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе флота.

"Стрельба была выполнена практическим (учебным) боеприпасом из подводного положения по однотипной подводной лодке. Выполнение боевого упражнения признано успешным", - отметил на флоте.

В пресс-службе также уточнили, что перед проведением стрельб экипаж "Гепарда" отработал тактику поиска и слежения за подводной лодкой условного противника.

Район учений был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства.

Многоцелевые атомные подводные лодки третьего поколения проекта 971 (шифр "Щука-Б") отличаются повышенной бесшумностью, что делает их практически неуязвимыми. Сейчас в составе дивизии, названной "звериной" из-за имен входящих в нее субмарин, находятся АПЛ проекта 971 "Пантера", "Вепрь", "Гепард". Одна субмарина этого проекта - в боевом составе Тихоокеанского флота.