{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Обновлено 

Главы Минобороны Армении и РФ обсудили дислокацию погранвойск на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг в ходе телефонной беседы обсудили вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

"Главы оборонных ведомств обсудили пути урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. Арутюнян отметил, что позиция армянской стороны неизменна - представители ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении без каких-либо предварительных условий. Арутюнян и Шойгу также обсудили вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской области", - отмечается в релизе.

Теги
АзербайджанШойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
В Минобороны заявили, что все военкоматы подключат к интернету
В ведомстве отметили, что российская армия планомерно становится цифровой
В Минобороны заявили, что все военкоматы подключат к интернету
Читать полностью