Главы Минобороны Армении и РФ обсудили дислокацию погранвойск на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 17 июня. /ТАСС/. Главы Минобороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг в ходе телефонной беседы обсудили вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской областях Армении. Об этом сообщает пресс-служба армянского военного ведомства.

"Главы оборонных ведомств обсудили пути урегулирования ситуации на армяно-азербайджанской границе. Арутюнян отметил, что позиция армянской стороны неизменна - представители ВС Азербайджана должны покинуть суверенные территории Армении без каких-либо предварительных условий. Арутюнян и Шойгу также обсудили вопрос дислокации российских пограничников на границе с Азербайджаном в Сюникской и Гегаркуникской области", - отмечается в релизе.