Новосибирский институт электронных приборов вложит более 160 млн рублей в модернизацию

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новосибирский научно-исследовательский институт электронных приборов (НИИЭП, входит в госкорпорацию "Ростех") вложит более 160 млн рублей в модернизацию производства. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе концерна "Техмаш" (входит в контур управления "Технодинамики" Ростеха).

"Новосибирский Научно-исследовательский институт электронных приборов приступил к реализации инвестпроекта по модернизации основного производства на сумму более 160 млн рублей. Еще 200 млн были ранее вложены предприятием в реконструкцию участка по изготовлению СВЧ-приборов", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в "Техмаше", техническое перевооружение предприятия способствовало росту чистой прибыли за первое полугодие 2021 года на 60% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

"В 2020 году НИИЭП вложил более 200 млн рублей собственных средств в развитие производства. Это позволило вывести на проектную мощность новый участок по производству СВЧ-модулей. Во втором полугодии будет введен в промышленную эксплуатацию новый участок SMT-монтажа (Surface Mount Technology, технология монтажа на поверхность) для производства многокомпонентной микроэлектроники, что позволит увеличить выпуск готовой продукции по ряду направлений до 10%", - приводит пресс-служба слова генерального директора НИИЭП Сергея Жирова.

НИИЭП является ведущим российским предприятием по созданию систем ближней локации в диапазоне электромагнитных волн от дециметрового до оптического, а также бортовых вычислительных машин и автоматики для различных систем вооружения и военной техники - от средств массового поражения до высокоточного ракетного и торпедного оружия.

На предприятии разработаны и производятся системы неконтактного подрыва для ракетных комплексов различного назначения, среди которых С-300, "Тор", "Кинжал", "Искандер-М", РСЗО "Град", "Смерч", "Торнадо" и другие.