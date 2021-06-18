Новейшие российские бронемашины "Стрела" и "Линза": в воде не тонут и взрывов не боятся

20 июня в России отмечают День медицинского работника. Профессиональный праздник и у военных медиков, которые в этом году начнут массово пересаживаться на новые санитарные бронеавтомобили "Линза". Еще один российский броневик — "Стрела", который на днях презентовали на выставке Shield Africa 2021 в Кот-д'Ивуаре, пополнит ряды спецподразделений армии и МВД. О новинках, которые изменят облик военной автомобильной техники, — специальный материал ТАСС

Правило "золотого часа" Важность работы медицинской службы в армии трудно переоценить. От качества оказания первой помощи, скорости доставки раненых до ближайшего полевого госпиталя напрямую зависит уменьшение потерь на поле боя. Для всех военных медиков существует единый негласный стандарт — правило "золотого часа": чем раньше боец попадет в госпиталь, тем выше шансы на то, что он не погибнет и не останется инвалидом. Нередко для спасения раненых применяют вертолеты, но им необходима безопасная площадка, ведь в эпицентре боестолкновения они попросту не сядут. В таких условиях, как утверждают эксперты, самый надежный транспорт — специализированные медицинские бронемашины.

Конечно, если мы пошлем туда, где идет серьезный бой, вертолет, он сразу станет мишенью для противника. Санитарная авиация может забрать раненого в 30–50 километрах от переднего края. А в гуще событий вся надежда только на специальные медицинские бронемашины, задача которых — забрать пострадавших и как можно быстрее доставить их на этап оказания хотя бы первой врачебной помощи Алексей Леонков военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества"

В Советском Союзе для нужд армии было создано целое семейство специализированных бронированных медицинских машин (БММ). Большинство из них создавались на шасси БТР и БМП. Популярным было семейство БММ на шасси гусеничных боевых машин пехоты БМП-1. Часто встречались в войсках и медицинские варианты бронетранспортера МТ-ЛБ. А специально для десантных частей на базе бронетранспортера БТР-МД была создана линейка бронированных медицинских машин "Травматизм". В Советском Союзе вся эта техника, в большинстве гусеничная, была востребованна и успешно справлялась с задачами, но сегодня безнадежно устарела. О разработке новых бронированных медицинских машин задумались в конце нулевых. При этом приоритет был отдан колесной технике. Бронированная скорая

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Победителем тендера Минобороны России на создание нового медицинского автомобиля в 2016-м году стала компания "Ремдизель" из Набережных Челнов. Производитель предложил уже поверенную на других военных броневиках — "Тигр", "Тайфун" и "Скорпион" — платформу с колесной формулой 4х4 и повышенной противоминной защитой. "Линза", так назвали новую машину, делалась по конкретному тактико-техническому заданию Минобороны совместно с военными медиками, заявил главный конструктор АО "Ремдизель" Игорь Зарахович. "Ремдизель" создал сразу два варианта защищенного санитарного автомобиля тактического звена. Первый — классический медицинский транспортер, предназначенный для поиска, сбора и вывоза раненых военнослужащих непосредственно с поля боя. В медицинском модуле предусмотрено шесть откидных сидений для раненых или место под размещение двух — четырех носилок. При этом возможна комбинированная перевозка, когда трое получивших легкие ранения размещаются на откидных сидениях вдоль одного борта, а двое тяжелораненых перевозятся на носилках.

Описание Бронированная медицинско-эвакуационная машина "Линза" © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Второй вариант — машина для перевозки различного медицинского оборудования, включая каркасный шатер, и развертывания медпункта в любой заданной точке. По данным производителя, в защищенных санитарных автомобилях "Линза" есть специальные приспособления для извлечения раненых из люков, а также щиты для переноски людей с травмами позвоночника. Санитарная машина оборудована адаптивной гидропневматической подвеской для максимально комфортного передвижения по военным полигонам. Одно из главных преимуществ "Линзы" — круговая защита 3-го класса. Прочная броня — наследство от старших боевых братьев "Тайфуна" "Тигра" и "Скорпиона". Санитарная бронемашина надежно защищает экипаж и раненых от огня стрелкового оружия, а также отличается усиленной противоминной защитой. Увеличенный дорожный просвет и V-образная форма днища эффективно рассеивают энергию взрыва и отводят в сторону осколки.

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Корпус нового российского защищенного санитарного автомобиля выдерживает подрыв на устройстве мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под любым из колес. При этом колеса "Линзы" тоже бронированные. Даже если одно из них пробито, "Линза" сможет проехать еще как минимум 50 километров по пересеченной местности. Все эти данные получены в результате многочисленных испытаний на российских полигонах, где машины расстреливали, взрывали и топили в воде. Хорошо зарекомендовали себя машины и в реальных боевых условиях в Сирии. На смену УАЗам и БТРам Автомобили — самое массовое транспортное средство во всех видах и родах Вооруженных сил РФ. Много десятилетий одним из самых популярных военных авто в нашей стране был УАЗ-469. Он и сегодня в строю, правда, как говорят эксперты, недалек тот час, когда его полностью заменят современные броневики. Большинство из них сочетают в себе мобильность легкового авто и возможности бронетранспортера.

Сегодня Министерство обороны ставит во главу угла сохранение жизни военнослужащих. С этим связано появление большого количества новой автомобильной бронетехники. При этом машины могут не только перевозить людей, но и позволяют устанавливать различное боевое оснащение. Это могут быть и 30-мм пушки, и зенитно-ракетные комплексы, гранатометы. В результате подразделения получают защищенное мобильное средство доставки экипажа и в тоже время мощное средство огневого подавления противника Дмитрий Литовкин военный обозреватель ТАСС

Описание Военнослужащие ВС РФ у бронеавтомобиля "Тигр" © Гавриил Григоров/ТАСС

Столичная корпорация "Защита" создала "Скорпиона" — для транспортировки личного состава, эвакуации раненых, доставки грузов, ведения разведки, проведения спецопераций и буксировки вооружения. На Горьковском автомобильном и Арзамасском машиностроительном заводах (входят в Военно-промышленную компанию — ВПК) делают бронеавтомобиль "Тигр". Он предназначен для разведки, охраны колонн, патрулирования и огневой поддержки пехоты. Одним из самых современных российских бронеавтомобилей, разработанных с повышенным вниманием к соотношению стоимости и эффективности, является "Стрела", созданная ВПК. Универсальная "Стрела" Военно-промышленная компания разработала базовый бронеавтомобиль "Стрела" всего за 1,5 месяца. Впервые машину представили на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковной Кубинке. Сегодня "Стрела" — целое семейство из шести машин, две из которых — базовый бронеавтомобиль и бронеавтомобиль-амфибия — уже готовы к серийному производству.

Описание Бронеавтомобиль легкого класса "Стрела" © Ладислав Карпов/ТАСС

"Стрела" может служить в качестве командирской машины, а также защищенного транспортного средства для перевозки личного состава, в том числе медиков и раненых бойцов. Машина оснащена дизелем мощностью 200 л.с., сопряженным с шестиступенчатой механической коробкой передач. Показатель удельной мощности автомобиля составляет 42,5 л.с./т, что более чем достаточно для выполнения большинства поставленных задач. Максимальная скорость "Стрелы" составляет 155 км/ч, а запас хода по топливу — 1000 км.

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По данным ВПК, новая бронемашина обладает достаточно высоким уровнем соотношения полной массы и грузоподъемности — при массе 4,7 т она способна перевозить полезную нагрузку до 1 т, при этом обеспечивается баллистическая защита от пуль легкого стрелкового оружия и защита от подрыва под колесом взрывных устройств мощностью до 2 кг в тротиловом эквиваленте. Отличительной особенностью "Стрелы" эксперты называют компактность и авиатраснпортабельность — машина может перебрасываться по воздуху вертолетами типа Ми-8 на внешней подвеске. В базовой версии броневик может перевозить до восьми человек. В салоне есть кондиционер, в моторном отсеке — автоматическая система пожаротушения. Штатная механическая коробка передач может быть заменена на автоматическую.

"Стрела" разрабатывается по заказу Министерства обороны РФ. Открыта опытно-конструкторская работа с МО РФ, в планах — создание линейки машин "Стрела". В нее войдет базовая бронемашина, бронированная амфибия — эти образцы уже показывались на "Армии", машина-багги, небронированная машина "Стрела", а также бронированное и небронированное шасси для монтажа вооружения Александр Красовицкий генеральный директор ВПК