ОДК представит новейшие газотурбинные двигатели на Международном военно-морском салоне

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") представит на 10-м Международном военно-морском салоне МВМС-2021, который пройдет с 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге, новейшие морские газотурбинные двигатели (ГТД). Об этом в четверг сообщили в пресс-службе корпорации.

"ОДК продемонстрирует макеты газотурбинных двигателей морского исполнения М90ФР и М70ФРУ - базовых ГТД 4-го поколения отечественной корабельной энергетики. Гражданское направление будет представлено макетом судового газотурбоэлектрогенератора мощностью 8 МВт, отличающегося современными характеристиками", - проинформировали в пресс-службе.

Морские двигатели являются одним из основных направлений деятельности корпорации, отметили в ОДК. "Разработка, серийное производство и ремонт морских газотурбинных двигателей и агрегатов - новая российская компетенция. Сегодня продукцией ОДК оснащаются современные надводные корабли Военно-морского флота", - привели в пресс-службе слова заместителя генерального директора ОДК Виктора Полякова.

Тематика МВМС-2021 традиционно включает кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота и другое. Экспозиция салона разместится на территории конгрессно-выставочного центра "Экспофорум", показ кораблей, катеров и судов планируется у причалов морского порта "Пассажирский порт Санкт-Петербург".