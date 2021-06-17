Подводный ракетоносец "Князь Олег" вернулся с первых испытаний в море

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Олег" проекта 955А (шифр "Борей-А") вернулся на базу после первого испытательного выхода в море. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Князь Олег" вернулся на завод "Севмаш" после первого испытательного выхода в море, который начался 30 мая", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Севмаша" (в составе Объединенной судостроительной корпорации), где строятся подлодки этого проекта, не стали комментировать информацию источника.

По предыдущим планам предполагалось, что первый серийный ракетоносец проекта 955А "Князь Олег" должен войти в состав флота ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) РФ, который в этом году будет отмечаться 25 июля. По данным источника ТАСС, это событие в указанные сроки не произойдет, потому что в ходе испытаний подлодки предстоит выполнить учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Баренцева моря из подводного положения по цели на полигоне Кура на Камчатке.

Сейчас в боевом составе ВМФ России находятся четыре ракетоносца проектов 955/955А. Кроме "Князя Олега" еще три лодки проекта 955А находятся на "Севмаше" в разных стадиях строительства. Каждая из лодок проектов 955/955А несет по 16 МБР "Булава". Ранее в интервью газете "Красная звезда" главком ВМФ адмирал Николай Евменов сообщил, что флот получит в свой состав ракетный подводный крейсер "Князь Олег" до конца 2021 года.