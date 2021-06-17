Первая партия бронеавтомобилей сопровождения "Напарник" поступит в войска РФ в 2021 году

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 17 июня. /ТАСС/. Первая партия из 11 новейших бронеавтомобилей сопровождения "Напарник" поступит в российские войска в 2021 году, сообщил журналистам начальник военного представительства Владимир Куимов в рамках рабочей поездки на завод "Ремдизеля" замминистра обороны РФ Алексея Криворучко.

"В 2021 году будет поставлено 11 бронеавтомобилей "Напарник" семейства "Тайфун", - сказал Куимов.

По словам главного конструктора "Ремдизеля" Игоря Зараховича, машина "Напарник" создана на базе бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". "Напарник" - это более современное и более защищенное средство в плане сопровождения колонн", - отметил он.

Также Минобороны РФ в этом году получит более 50 санитарных бронеавтомобилей "Линза", рассказал Куимов. По его словам, "заключен контракт на поставку в войска в этом году 56 санитарных бронеавтомобилей "Линза" семейства "Тайфун". Санитарный бронеавтомобиль "Линза" предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и из очагов массовых санитарных потерь. В качестве базового автомобиля используется бронированный автомобиль с колесной формулой 4х4 семейства "Тайфун". Снаряженная масса автомашины составляет более 15 т, его бронирование обеспечивает защиту экипажа и перевозимых раненых от бронебойных пуль из винтовочного патрона 7,62 на 54, а также осколков.

В ходе визита на завод замминистра обсудил с руководством предприятия выполнение гособоронзаказа и исполнение госконтрактов, а также импортозамещение иностранных комплектующих и выпуск бронеавтомобилей нового модельного ряда.

Надежные колеса

Главный конструктор предприятия Игорь Зарахович рассказал журналистам, что со следующего года все автомобили "Ремдизеля" будут оснащаться новыми отечественными колесами с боестойкими резиновыми вставками. "Новые колеса "Кама" предназначены для всех наших автомобилей, их производят в Нижнекамске. Сейчас они находятся в процессе государственных испытаний. После завершения госиспытаний мы начнем комплектовать наши автомобили этими колесами", - рассказал Зарахович. Некоторые модели получат новые колеса уже в этом году, отметил он.

Главный конструктор рассказал, что новые российские колеса имеют "боестойкую резиновую вставку, которая позволяет продолжить движение при их пробитии". "Это полноценный аналог тех шин, которые мы закупаем за рубежом", - добавил он.

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в Вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колесной формулы. Объем гособоронзаказа на предприятии составляет 93%. В среднем в год завод выпускает около 300 бронемашин, в 2020 году "Ремдизель" выпустил 250 машин для нужд Минобороны.