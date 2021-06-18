Разведку у границ России за неделю вели более 50 самолетов и беспилотников

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили 54 летательных аппарата иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ России. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 49 самолетов-разведчиков и пять беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.