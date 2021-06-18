В Минобороны заявили, что не разрешат использовать импортные смартфоны в воинских частях

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство обороны РФ никогда не пойдет на разрешение использования сотовых телефонов иностранного производства на территориях своих воинских частей. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя Департамента информационных систем военного ведомства генерал-майор Александр Осадчук на полях международной выставки "Связь-2021".

"Мы никогда не разрешим использование импортных сотовых телефонов на территории воинской части", - заявил он, подчеркнув, что в Минобороны есть очень серьезные ограничения, которые связаны с информационной безопасностью.

"Мы прекрасно понимаем, что это источник утечек, это серьезнейшая опасность, угроза. Мы на это, к сожалению, никогда не пойдем", - отметил Осадчук.

В 2019 году были приняты уточнения к закону "О статусе военнослужащих", которые прямо запрещают военным на службе иметь при себе бытовую электронику с возможностью выхода в интернет.

Ранее Осадчук заявил, что Минобороны России на базе военного технополиса "Эра" разрабатывает для военнослужащих и членов их семей смартфоны отечественного производства и мобильные приложения для повседневной деятельности на территории воинских частей.