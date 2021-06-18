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Новая система военного финансирования ВС РФ будет отработана на учениях "Запад-2021"

Выработана инновационная схема обеспечения войск в период перехода с мирного на военное время, отметила замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Новая система финансирования Вооруженных сил РФ в военное время будет впервые отработана в ходе совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут на территории двух стран в сентябре. Об этом сообщила журналистам замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова во время рабочей поездки в Белоруссию.

По ее оценке, характер современных войн существенно отличается от географических войн прошлого и имеет геополитический, информационный и гибридный тип. В этой связи совместно с Генштабом ВС РФ, Минфином, Национальным центром управления обороной, Федеральным казначейством и Банком России были разработаны документы по особенностям финансового обеспечения российской армии в военное время, уточнила она.

"В результате была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск (сил) в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск (сил) в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы", - сказала замминистра.

"Впервые в полном масштабе эту систему планируется опробовать в рамках стратегических учений "Запад", - сообщила Шевцова.

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября. Будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства. "Западу" будет предшествовать комплекс специальных учений по видам обеспечения с переходом войск к практическим действиям. Маневры "Запад" являются плановыми, проводятся по решению президентов России и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер.

Теги
БелоруссияРоссияШевцова, Татьяна Викторовна
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