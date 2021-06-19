Свыше 10 тыс. лейтенантов пополнят ряды ВС России в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. курсантов получат первые офицерские погоны в этом году на торжественных выпусках своих военных учебных заведений. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

По его словам, в июне-июле в торжественной обстановке пройдут мероприятия выпусков офицеров из 35 военно-учебных заведений Минобороны России. "Всего завершают обучение более 1 тыс. слушателей и 10 тыс. курсантов. Получили лейтенантские погоны более 260 выпускников-девушек", - сказал Панков.

Он подчеркнул, что каждый пятый завершил обучение с отличием или золотой медалью.

В субботу замминистра обороны принял участие в торжественной церемонии выпуска офицеров Военного института физической культуры у стен Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. Дипломы об окончании вуза и нагрудные знаки о высшем образовании получил 101 лейтенант, в том числе 17 курсантов из Азербайджана, Казахстана, Армении, Анголы, Таджикистана и Руанды. Замминистра пожелал выпускникам стать преемниками и продолжателями многовековых традиций и подвигов, служить Отечеству, защищать свою Родину и свой народ.

"Вы, товарищи лейтенанты, должны помнить, что настоящий офицер обязан не просто добросовестно выполнять свой долг - он должен любить армию, быть внимательным и благородным по отношению к своим подчиненным, считать службу в вооруженных силах делом всей своей жизни, - напутствовал выпускников замминистра. - С честью и достоинством несите высокое звание офицера российской армии, дорожите своей принадлежностью к офицерскому корпусу".