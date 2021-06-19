Авиация Северного флота отработала бомбометание по условным подлодкам

МУРМАНСК, 19 июня. /ТАСС/. На Северном флоте (СФ) прошли летные тактические учения (ЛТУ) отдельного смешанного авиаполка по обеспечению дальнего противолодочного охранения сил флота. Экипажи противолодочных самолетов отработали бомбометание по условным подводным лодкам на морском полигоне, сообщила в субботу в пресс-служба СФ.

"В учениях было задействовано более тридцати экипажей самолетов противолодочной и военно-транспортной авиации. Они отработали приведение в высшие степени боеготовности, вывод сил из-под удара условного противника и рассредоточение на запасные аэродромы, а также выполнили полный спектр противолодочных задач в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

Экипажи самолетов Ил-38 и Ту-142 в морских полигонах боевой подготовки флота отработали поиск, обнаружение и условное уничтожение атомных подводных лодок и фактической постановкой барьеров из радиогидроакустических буев.

По словам представителей СФ, роль условного подводного противника, которого должны были обнаружить и условно уничтожить морские летчики исполнили экипажи атомных подводных лодок подводных сил Северного флота, выполняющие задачи боевой подготовки в Баренцевом море.

На полигоне Лумбовский, расположенном на побережье Кольского полуострова, летчики-противолодочники выполнили боевые упражнения с применением авиационного противолодочного оружия. Они отработали бомбометание глубинных авиабомб по мишенным позициям на морском полигоне.

По оценке командования Северного флота, все поставленные задачи ЛТУ противолодочной авиации были выполнены успешно.