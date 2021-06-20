Российские военврачи отмечают День медицинского работника на базе Хмеймим

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 20 июня. /ТАСС/. Военные врачи, несущие службу на российской авиабазе Хмеймим в Сирии, отмечают День медицинского работника.

"Мы в первую очередь офицеры и военные, а во вторую очередь уже врачи, которые должны оказать помощь. Постоянно готовы взять в руки оружие, при необходимости и защищать", - отмечает врач-офтальмолог авиабазы Дмитрий Кутин. По его словам, военные врачи перед отправкой в Сирию слушают курс лекций в Военно-медицинской академии по тем патологиям, с которыми здесь можно столкнуться. "Плюс проходим обследование, как все военные, которые сюда прибывают", - добавил он.

Как отметил начальник медицинской службы группировки войск ВС РФ в Сирии Олег Арсентьев, основные задачи медслужбы группировки сил в арабской республике - соблюдение санитарно-эпидемиологического благополучия личного состава и постоянная готовность к оказанию медицинской помощи.

На авиабазе имеется медицинский отряд специального назначения. Как отметил начальник отряда Мамед Мерзоев, их задача - оказывать квалифицированную медицинскую помощь всем военнослужащим, а также в случае необходимости обеспечивать дальнейшую эвакуацию в лечебные учреждения вышестоящего звена.

Также имеется группа специализированной медицинской помощи местному населению. "Военные медицинские специалисты регулярно выезжают на гуманитарные акции, проводимые Центром по примирению враждующих сторон, где оказывают медицинскую помощь местному населению", - рассказал он.

У военных медиков РФ в Сирии имеется различная лабораторно-диагностическая аппаратура, в том числе рентген, УЗИ. Также на авиабазе есть возможность проводить сеансы телемедицины с участием лучших специалистов России.

Передовая военная медицина

На вооружении российских военврачей - аэромобильные медицинские модули. На базе Хмеймим проходят регулярные тренировки по эвакуации раненых с отдаленных постов на вертолетах, оснащенных специальным медоборудованием, включающим аппараты ИВЛ и системы мониторинга жизненных показателей пациента. Отрабатывается эвакуация пострадавшего или больного с дальних постов на вертолетном модуле, что позволяет проводить интенсивную терапию в полете. С помощью такого модуля врачи могут следить за пульсом эвакуируемого, частотой дыхания и сердечного ритма в режиме реального времени, на мониторах. Он приводится в готовность в течение 20 минут и позволяет единовременно перевозить двоих раненых или больных.

В местных условиях, где до постов с несущими службу россиянами могут быть сотни километров и эвакуация наземным транспортом займет многие часы, вертолет позволяет значительно ускорить вывоз больных и раненых и повысить шансы на их выздоровление. Пилот вертолета и медики работают одной командой - за каждой машиной закреплена специальная бригада врачей.

По информации российского ЦПВС, всего с начала процесса урегулирования в Сирии медицинскими специалистами Министерства обороны РФ также оказана врачебная помощь более 132 тыс. сирийских граждан.